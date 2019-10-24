Усманов и Потанин рассказали о поездках на картошку в МГИМО

На Первом канале вышел фильм к 75-летию МГИМО, в котором приводятся фрагменты интервью с легендарными выпускниками. В нем рассказывается, как ныне богатейший человек России Алишер Усманов, будучи студентом, придумал первую бизнес-схему на уборке картошки, а внук Брежнева спас от наказания гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина на сборах капусты.

Основатель USM Holdings Усманов окончил МГИМО в 1976 году. Он поступил в вуз не с первого раза: это произошло из-за ошибки при подаче документов. В студенческие годы учащихся отправляли на картошку: копали до боли в мышцах, вспоминает он. Здесь он придумал первую в жизни бизнес-схему.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее», - рассказал он. Благодаря Усманову показатели собираемости картошки повысились уже через три дня, а спустя неделю был выполнен месячный план.

Воспоминаниями о студенческой поре поделился другой российский бизнесмен – Владимир Потанин. Он окончил вуз в 1983 году. Потанин вспомнил, как отправился на уборку капусты с внуком генсекратеря ЦК КПСС Андреем Бреженевым. Проверяющий увидел, как студенты начали играть в футбол кочанами, и хотел наказать их. «Заступничество» Брежнева помогло избежать наказания, передает телеканал «360».

Документальный фильм под названием «МГИМО. На всех языках мира» вышел 23 октября. Картина посвящена 75-летию вуза, чьими выпускниками стали глава МИД Сергей Лавров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр культуры Владимир Мединский.