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Ушел из жизни актер Сергей Юрский

Ушел из жизни актер Сергей Юрский

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Ему было 83 года.

Информацию о смерти сообщили в пресс-службе театра им. Моссовета. Там уточнили, что артист умер рано утром.

В конце прошлого года СМИ писали о госпитализации Юрского в тяжелом состоянии. В театре говорили, что он находится в больнице на профилактическом лечении, пишет РИА Новости.

Актер работал в Большом драматическом театре им. Горького, театре им. Моссовета. Он сыграл в 40 кинолентах, среди которых «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби».

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В 1978 году переехал в Москву. Он был ведущим актером театра им. Моссовета. Юрский считался одним из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классики и современных авторов.

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Места: Россия
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