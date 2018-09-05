В усадьбе Федора Достоевского ведутся археологические изыскания
На территории усадьбы Федора Достоевского в деревне Даровая под городом Зарайск Московской области в рамках подготовки к празднованию двухсотлетия писателя проводятся археологические раскопки.
Цель проводимых работ – уточнить места размещения усадебных построек.
При этом в ходе раскопок были найдены предметы быта. Значительная часть найденных предметов относится ко второй половине XIX века, передает «Подмосковье сегодня».
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