В усадьбе Федора Достоевского ведутся археологические изыскания

На территории усадьбы Федора Достоевского в деревне Даровая под городом Зарайск Московской области в рамках подготовки к празднованию двухсотлетия писателя проводятся археологические раскопки.

Цель проводимых работ – уточнить места размещения усадебных построек.

При этом в ходе раскопок были найдены предметы быта. Значительная часть найденных предметов относится ко второй половине XIX века, передает «Подмосковье сегодня».