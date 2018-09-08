Уральский полицейский устроил ДТП на железнодорожном переезде
Сотрудник полиции из Екатеринбурга спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде из-за неправильно выбранного скоростного режима.
Утром на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Курган автомобиль налетел на отбойник и перевернулся. В момент аварии, помимо водителя, в нем находились женщина и двое мужчин.
Сотрудники ГИБДД установили, что причиной ДТП стал неверный скоростной режим. Уточняется, что водитель машины был трезв, он находился в личном автомобиле в гражданской одежде.
«Хозяин машины и три его пассажира для оказания медицинской помощи были доставлены в Белоярскую больницу. Никому из них госпитализация не потребовалась», - рассказал агентству «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее двое сотрудников ГИБДД вместе с водителем упали с эвакуатора в Ростове-на-Дону.
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