Уральский бизнесмен просит деньги на завод в Африке у ФНБ

С просьбой профинансировать строительство завода по производству удобрений в Африке из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) обратился к правительству гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

Стоимость завода оценивается в 1,3 млрд долларов.

«Мне представляется, что нужно оценить возможности использования средств ФНБ в том числе и для создания совместных предприятиях в других странах», — заявил он на Национальном промышленном форуме.

По словам Осипова, завод не соответствует требованиям правительства к проектам, которые могут претендовать на инвестиции из ФНБ, лишь по одному пункту — он реализуется заграницей. Так что для строительства завода ФНБ придется изменить правила предоставления средств. Но, как подчеркнул бизнесмен, если Россия хочет наращивать экспорт, то без поддержки и инвестиций в африканские страны «не обойтись», передает РБК.

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