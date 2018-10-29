«Уралхим» намерен участвовать в приватизации Chemplex в Зимбабве

Крупнейшая российская компания по производству минеральных удобрений «Уралхим» сообщила о намерении участвовать в приватизации зимбабвийской корпорации Chemplex, которая является лидером на рынке удобрении в стране. Об этом рассказал глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

По его словам, российская делегация уже встречалась с руководством Chemplex. Сейчас более 20 зимбабвийских и международных компаний заинтересовались предложением корпорации. Срок приватизации Мазепин не назвал, указав, что переговоры с инвесторами правительство африканской страны планирует завершить в начале февраля 2019 года.

Chemplex полностью владеет компанией Dorowa Minerals, которая ведет разработку единственного в Зимбабве месторождения фосфатов, а также заводом по переработке полученного сырья Zimbabwe Phosphate Industries. Мазепин уверен, что вхождение в капитал корпорации позволит «Уралхиму» преодолеть нехватку фосфатов.

«Как вы знаете, «Уралкалий» производит калийные удобрения, «Уралхим» — сложные и азотные, и нам не хватает фосфорного сырья», - пояснил он.

Вместе с тем доставлять фосфорные удобрения из Зимбабве в Россию «Уралхим» не планирует. Речь идет об экспорте в Южную Африку, пишет РИА Новости.

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