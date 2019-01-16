На Урале увеличат стандартную упаковку яиц до 12 штук

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе начнут продавать яйца в упаковках по 12 штук. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Я сейчас дам поручение - на Урале упаковка будет не менее 12 яиц», - сказал он, добавив, что не шутит.

Глава региона рассказал, что цены на продукты, в том числе яйца, в 2019 году будут расти из-за инфляции и повышения цен на бензин. Свердловские власти не допустят необоснованного завышения стоимости продовольствия, добавил он.

Мониторингом цен в регионе занимаются Федеральная антимонопольная служба и Минсельхоз, уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в российских магазинах стали продавать яйца «девятками». Стоимость упаковки составляет более 64 рублей.