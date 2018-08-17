На Урале утонул кандидат в депутаты от «Единой России»

Жители города Оса (Пермский край) обнаружили тело пропавшего кандидата в депутаты городской думы Джахангира Мелик-Еганова.

Отмечается, что мужчина утонул в реке во время праздника.

Местные жители обнаружили тело 64-летнего директора филиала компании «Энергосервис» и кандидата в депутаты гордумы от «Единой России». По всем признакам, мужчина утонул в реке Тулве на празднике, приуроченном ко дню рождения Витуса Беринга.

Будущий депутат участвовал в заплыве через реку Тулву, но до финиша не добрался.

У политика не было никаких опознавательных знаков, и о нем никто не спохватился во время заплыва. Уже после праздника родственники Мелик-Еганова заявили в полицию о его пропаже.

У политика осталась молодая беременная жена, сообщает «URA».

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