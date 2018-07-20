На Урале скончалась первая жена Владимира Высоцкого
В Нижнем Тагиле в возрасте 81 года жизни скончалась народная артистка России Изольда Константиновна Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого.
В 1958 году Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи.
С 1970 года жила и работала в Нижнем Тагиле.
Актриса исполняла главные роли в спектаклях «Золотая пыль», «Последний пылкий влюбленный», «Мать» Карела Чапека, «Ваша сестра и пленница», «Гарольд и Мод» и многих других.
В 1980 году получила звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 2005-м — «Народная артистка России».
Преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.
Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет — с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже, сообщает РИА Новости.
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