На Урале сгорела кровля торгового центра
Утром 26 августа произошел пожар в двухэтажном здании торгового центра в городе Серове Свердловской области.
Как сообщили в МЧС, горела кровля на площади 450 кв. метров. На момент пожара людей в торговом центре не было.
По данным «Интерфакса», пожарные успели остановить распространение огня на торговые павильоны. Причина возгорания устанавливается.
Ранее стало известно, что из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге эвакуировали около 500 человек.
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