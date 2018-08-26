На Урале сгорела кровля торгового центра

Утром 26 августа произошел пожар в двухэтажном здании торгового центра в городе Серове Свердловской области.

Как сообщили в МЧС, горела кровля на площади 450 кв. метров. На момент пожара людей в торговом центре не было.

По данным «Интерфакса», пожарные успели остановить распространение огня на торговые павильоны. Причина возгорания устанавливается.

Ранее стало известно, что из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге эвакуировали около 500 человек.