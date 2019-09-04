Ураган «Дориан» теряет силу в Америке
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Максимальная скорость ветра теперь составляет 195 км/ч.
Ураган продвигается от Багамских островов на север вдоль побережья Флориды. В ближайшие несколько дней его мощность не ослабеет, пишет РИА Новости.
В пятницу «Дориан» достиг пятой - высшей категории, что случается редко. Он со всей мощью обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. По данным местных властей, жертвами стихии стали пять жителей острова Абако, в том числе семилетний ребенок.
Ряд американских штатов - Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявили режим чрезвычайной ситуации.
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