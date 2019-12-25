Упряжка саней Санта-Клауса пролетела в небе над Россией

Упряжка саней Санта-Клауса, который развозит подарки, заметили над Россией, говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

«Санта-Клаус только что добрался до Москвы. С Рождеством вас, ребята», – говорится в сообщении НОРАД.

Ранее оленья упряжка Санта-Клауса пролетела над Курильскими островами, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Новой Землей.

Санта продолжит путешествие по европейской части России, после чего направится раздавать подарки в Западную Европу, сообщают «Известия».

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