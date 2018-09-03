Уникальный тест к началу учебного года

Создатели медиапортала «Русская Планета» приготовили сюрприз для своих читателей к началу учебного года.

«Школьные годы чудесные! С дружбою, книгою, песнею!». Мы вспоминаем эти строки с теплотой, как и наше детство. С момента окончания школы у кого-то прошли месяцы, годы, десятилетия! И мы изменились… А как изменились наши любимые звёзды? Создатели медиапортала «Русская Планета» предлагают своим читателям пройти уникальный текст и ответить на этот вопрос: «Какая звезда запечатлена на школьной фотографии?». Проверьте свою интуицию, пройдя наш тест и попытавшись угадать, кого из этих улыбчивых малышей сейчас знают миллионы?

Пройти тест можно по ссылке: https://checkindigo.ru/school