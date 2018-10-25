«Умный город» создадут в каждом субъекте РФ

Минстрой и Минкомсвязи реализуют проект «Умный город» в каждом субъекте России. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Выступая на форуме «Взгляд в цифровое будущее», он рассказал, что внедрение инновационных технологий в городские системы жизнедеятельности будет осуществляться либо в рамках программы «Цифровая экономика», либо отдельного проекта.

Чибис отметил, что в программе необходимо прописать решения для развития «умных городов», в том числе связанные со сбором данных.

«Хочется, чтобы мы, засучив рукава и используя те технологии и практики, которые есть в РФ кусочно и отрывисто, начали делать наши города умнее, безопаснее и комфортнее», - приводит слова Чибиса «Интерфакс-недвижимость».

По словам чиновника, это обеспечит условия для участия молодежи в создании «новой экономики и цифрового будущего» внутри страны.

Ранее сообщалось, что пилотный проект «Умный город» реализуют в 33 российских регионах.

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