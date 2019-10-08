Умные «лежачие полицейские» могут появиться в России в 2021 году. Модифицированные искусственные неровности при помощи системы фото- или видеофиксации будут самостоятельно определять, поднимать барьер или нет.

По словам представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, в случае если разработка пройдет одобрение, она будет внедрена в пилотных регионах страны. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные «лежачие полицейские» могут появиться в 2021 году. По предварительным оценкам его стоимость около 8 млн руб.

Согласно проекту, барьер будет опускаться или подниматься перед приближающимся автомобилем в зависимости от соблюдения им скоростного режима. Такой режим работы позволит продлить работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения.

Главная особенность технологии состоит в том, что водитель будет заинтересован соблюдать ПДД, ведь если он не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время очередного заседания Госсовета отчитал чиновников по «дорожному вопросу».

Основной проблемой, которую озвучил Путин, стали камеры фото- и видеофиксации дорожных происшествий. По мнению президента, их срочно нужно прекратить прятать.