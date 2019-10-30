Умерла признанная самым старым человеком в мире россиянка

В Астраханской области умерла 123-летняя Танзиля Бисембеева. Она считалась старейшим жителем Земли.

Женщину похоронили на родовом кладбище. Проститься с ней пришли более 150 человек, пишет «Интерфакс».

Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. Она пережила несколько революций, Первую и Вторую мировые войны. Родила троих детей в 53, 54 и 57 лет.

Запись о том, что россиянка является самым пожилым человеком в мире, сделана в Книге рекордов России. Согласно Книге рекордов Гиннеса, старейшей жительницей планеты считается 116-летняя японка Канэ Танака. Дольше нее жила француженка Жанна Луиза Кальман – она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет, но ее возраст неоднократно подвергался сомнению.