Умерла российская актриса и сценарист Алла Соколова
В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончалась актриса, автор известной пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова.
Наибольший успех в Советском Союзе завоевала пьеса Соколовой «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена сразу в БДТ, «Современнике», Центральном театре советской армии и других театрах страны. Позднее в экранизации пьесы сыграли Андрей Миронов и Марина Неёлова.
В 1980 году Соколова написала сценарий фильма «Мой папа — идеалист», снятого Владимиром Бортко, а в 1990 году сыграла главную роль в фильме «Случайный вальс» и получила приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе, отмечает «78».
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