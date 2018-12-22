Умерла российская актриса и сценарист Алла Соколова

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончалась актриса, автор известной пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова.

Наибольший успех в Советском Союзе завоевала пьеса Соколовой «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена сразу в БДТ, «Современнике», Центральном театре советской армии и других театрах страны. Позднее в экранизации пьесы сыграли Андрей Миронов и Марина Неёлова.

В 1980 году Соколова написала сценарий фильма «Мой папа — идеалист», снятого Владимиром Бортко, а в 1990 году сыграла главную роль в фильме «Случайный вальс» и получила приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе, отмечает «78».