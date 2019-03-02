Умер нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в ночь на субботу в возрасте 88 лет.

Отмечается, что академик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Геннадий Зюганов попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина посодействовать в организации похорон ученого, сообщает Interfax.

Жорес Алфёров родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина).

Кандидат технических наук (1961), доктор физико-математических наук (1970), профессор (ЛЭТИ) - с 1972 года. С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН.

С 1987 занимал в институте пост директора. С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.