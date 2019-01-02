Умер Крис Кельми
Известный музыкант Крис Кельми ушёл из жизни, сообщил телеканал РЕН ТВ. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Тело певца обнаружили в его загородном доме Новоглаголево в Наро-Фоминском районе Московской области вечером 1 января. Медики пытались его спасти, но безрезультатно. Крису Кельми было 63 года. Данные о смерти певца подтвердили в Наро-Фоминском морге.
Как сообщает телеканал, артист злоупотреблял алкоголем и жаловался на боли в сердце, а около месяца назад обратился к врачам из-за ухудшения здоровья.
Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — популярный российский певец и музыкант. Самые известные его песни - «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси».
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