Умер писатель Александр Бородыня
Российский писатель Александр Бородыня умер в Германии в возрасте 61 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщила художник Елизавета Лавинская.
«Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать», - сообщила она ТАСС.
Дата и место похорон пока неизвестны.
В 1990-е годы Бородыня публиковал свои произведения в журналах «Знамя» и «Новый мир». Он являлся основателем литературного товарищества «Черновик». В интернете Бородыня публиковался под псевдонимом Эрвин Каин.
Следующая новость В РКК «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников после утечки на «Союзе»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии