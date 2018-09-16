Умер писатель Александр Бородыня

Российский писатель Александр Бородыня умер в Германии в возрасте 61 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщила художник Елизавета Лавинская.

«Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать», - сообщила она ТАСС.

Дата и место похорон пока неизвестны.

В 1990-е годы Бородыня публиковал свои произведения в журналах «Знамя» и «Новый мир». Он являлся основателем литературного товарищества «Черновик». В интернете Бородыня публиковался под псевдонимом Эрвин Каин.