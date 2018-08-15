Умер актер сериалов «Каменская» и «Доктор Смерть» Николай Кириченко

Народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко умер 14 августа в возрасте 72 лет в Минске.

С 1971 года - в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005-2009 годах возглавлял театр. Доцент Академии искусств, преподавал на театральном факультете.

Снимался в фильмах «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «Журов-2», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера», «ПираМММида» и многих других, сообщает «НСН».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!