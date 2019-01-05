Умер актер из «Место встречи изменить нельзя» Иван Бортник

В возрасте 79 лет скончался народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. О его смерти сообщила жена Татьяна Борзых.

Актер умер 4 января в 23:00. Согласно данным врачей, Бортник скончался от тромба. Информацию о смерти актера подтвердил ТАСС его друг, директор Московского театра поэтов Владислав Маленко.

Иван Бортник – уроженец Москвы. Он окончил ГИТИС и Театральное училище имени Щукина. После учебы работал в Театре имени Гоголя, Театре на Таганке, где состоялось его знакомство с Владимиром Высоцким. Музыкант посвятил Бортнику песню «Письмо к другу».

Актер известен по ролям в фильмах «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья» и другие. В Театре на Таганке Бортник играл в спектаклях «Гамлет», «Три сестры», «Владимир Высоцкий» и других.

Звание народного артиста России он получил в 2000 году. Через шесть лет Бортника наградили медалью Минобороны «За трудовую доблесть», а спустя год — золотой Есенинской медалью Союза писателей России за верность традициям русской культуры.