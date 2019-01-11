Московские улицы оборудуют камерами с раcпознаванием лиц

На улицах Москвы установят камеры с системой распознавания лиц. Сейчас аналогичные устройства работают в столичном метро.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На сегодняшний день во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, в общественных местах, учреждениях исполнительной власти установлены 167 тыс. камер.

По словам градоначальника, городская система видеонаблюдения способствует борьбе с преступностью. Записи используют в 70% случаев при расследовании правонарушений.

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах», - приводит слова мэра «360».

Ранее сообщалось, что в январе–марте в столичной подземке начнут курсировать усовершенствованные поезда. Их оснастят мягкими креслами и современными экранами с информацией о маршруте движения.