На улицы Электростали вышли тысячи Дедов Морозов

В подмосковной Электростали состоялось одно из самых масштабных шествий Дедов Морозов.

На главной городской площади собрались несколько тысяч человек. Мероприятие является традиционным и предваряет старт проекта «Зима в Подмосковье». Главным условием участия в шествии было наличие костюма Деда Мороза.

На празднике собрались не только мужчины но и женщины, сообщает телеканал «360».

Напомним, 18 ноября российский Дед Мороз отметил День рождения. К главному волшебнику страны съехались герои сказок. С подарками в вотчину приехали Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал-Ири из Салехарда, Алеша Попович из Ярославской области, Кыш Бабай из Казани.

По случаю праздника зажглись огни на елке в Великом Устюге. После этого Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежью. Поездка окончится 30 декабря, а Новый год главный российский волшебник встретит в вотчине вместе с гостями, сообщают «Известия».

Считается, что морозы приходят на вологодскую землю в середине ноября.

Читайте нас в мобильном приложении