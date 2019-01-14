На 37 улицах Москвы установят миниатюрные дорожные знаки

На 37 улицах Москвы установят миниатюрные дорожные знаки

На 37 улицах Москвы до конца года установят уменьшенные дорожные знаки. Миниатюрные указатели улучшат внешний облик города, пояснили в мэрии.

Вместо стандартных знаков размером 700 на 700 миллиметров на Арбате, в Староконюшенном и Чистом переулках, а также на других улицах столицы установят указатели высотой и шириной 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров.

По мнению властей, миниатюрные знаки не закрывают архитектуру и не мешают пешеходам и водителям. Благодаря совмещению на одной табличке двух знаков получается расширить пешеходное пространство, заявил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. По его словам, такие указатели хорошо видны, а также более удобны и экономичны в эксплуатации.

Сейчас в Москве на 120 улицах действуют миниатюрные дорожные знаки, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперимент по установке мини-знаков стартовал в феврале 2017 года. По его итогам было решено сократить число крупных дорожных знаков. Эксперимент получил положительное заключение Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован к использованию в других городах России.

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