На 37 улицах Москвы установят миниатюрные дорожные знаки

На 37 улицах Москвы до конца года установят уменьшенные дорожные знаки. Миниатюрные указатели улучшат внешний облик города, пояснили в мэрии.

Вместо стандартных знаков размером 700 на 700 миллиметров на Арбате, в Староконюшенном и Чистом переулках, а также на других улицах столицы установят указатели высотой и шириной 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров.

По мнению властей, миниатюрные знаки не закрывают архитектуру и не мешают пешеходам и водителям. Благодаря совмещению на одной табличке двух знаков получается расширить пешеходное пространство, заявил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. По его словам, такие указатели хорошо видны, а также более удобны и экономичны в эксплуатации.

Сейчас в Москве на 120 улицах действуют миниатюрные дорожные знаки, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперимент по установке мини-знаков стартовал в феврале 2017 года. По его итогам было решено сократить число крупных дорожных знаков. Эксперимент получил положительное заключение Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован к использованию в других городах России.