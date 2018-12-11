Уличные табло с курсами валют уберут с глаз долой

Совет Федерации поддержал принятый Госдумой закон о запрете уличных табло с курсами валют. Сенаторы проголосовали за него на заседании 11 декабря.

С предложением запретить электронные табло с курсами валют на улице в начале года выступал Банк России. Госдума приняла закон 5 декабря. После вступления в силу табло с курсами валют разрешено устанавливать только внутри помещений.

Принятые меры направлены на борьбу с незаконными точками обмена валют, отмечает РБК. Часто такие табло размещают нелегальные продавцы валюты, которые «маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», заявляли в ЦБ.

Также регулятор сообщал, что зачастую информация на уличных табло не соответствует тому курсу, по которому совершаются операции.

Прежде регулятор неоднократно вводил ограничения на работу обменников. С 2010 года обменивать валюту можно только в операционных кассах уполномоченных банков.