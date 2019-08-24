Украинцы будут отмечать День памяти погибших за независимость
Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране новый праздник. Теперь 29 августа украинцы ежегодно будут отмечать день День памяти погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
О подписании соответствующего указа украинский лидер сообщил на майдане Незалежности, где 24 августа проходят торжества по случаю 28-й годовщины независимости Украины, передаёт «Коммерсант».
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