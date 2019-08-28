Украинцы не знают своих избранных депутатов в округах

Украинцы в подавляющем большинстве не знают депутатов, избранных в округах. И это несмотря на то, что все они уверены, что главная задача народных избранников - решать вопросы своего округа.

Опрос проводился среди людей старше 18 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что около 60% респондентов знают своих депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Ещё меньше знают о своих избранниках голосовавшие за партию Юлии Тимошенко «Батькивщина», пишет РИА Новости.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля 2019 года. Впервые за всю историю соседнего государства президент страны и его партия получила такое большинство в Верховной Раде. Это означает, что многие реформы, которые обещала команда Зе во время предвыборной кампании должны быть претворены в жизнь. И украинскому лидеру уже не удастся винить неподвластный парламент.