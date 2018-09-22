Украинцы с венгерским гражданством оказались в базе «Миротворца»
Украинцы, получившие венгерские паспорта, стали появляться в скандально известной базе сайта «Миротворец».
В открытом доступе там опубликованы имена и фотографии резидентов Украины с венгерским гражданством, сообщают «Известия». Их называют «нарушителями конституции и закона Украины о гражданстве».
Администрация сайта указывает, что данные о наличии у них незаконного гражданства Венгрии подтверждены.
«Паспортный скандал» разразился 19 сентября в связи с раздачей украинцам венгерских паспортов. Глава МИД Украины Павел Климкин распорядился выслать из страны консула Венгрии. В МИД Венгрии заявили, что двойное гражданство – распространенная практика на территории Евросоюза.
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