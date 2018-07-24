Украинцы просят выгнать актера Пашинина из страны

Украинская журналистка Янина Соколовская призвала выслать из страны российского актера Анатолия Пашинина, который назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием».

По ее словам, актер не играет в событиях на территории Украины никакой роли, так как не является гражданином страны.

Кроме того, журналистка усомнилась, что у Пашинина есть законное право носить и использовать оружие, так как он служит в Украинской добровольческой армии (структура запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»).

Соколовская подчеркнула, что солдаты-добровольцы должны заниматься санитарной работой и лечить людей.

«Пашинин абсолютно ненормальный, он действует абсолютно незаконно, и я надеюсь, что это видео станет поводом для его задержания, ареста и возвращения к вам. И уже делайте с ним что хотите», - заявила украинская журналистка в эфире российского «Первого канала».

Она также добавила, что актера надо вернуть в Россию лечить у психиатров, соообщает «Экономика сегодня».