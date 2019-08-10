Украинцы просят сделать доллар национальной валютой

Граждане Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой сделать доллар национальной валютой. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную - доллар США», — говорится в обращении.

Также автор петиции попросил провести пересчет цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан.

Гривна несколько лет подряд находится среди мировых лидеров по девальвации. По данным ТАСС, финансисты отмечают, что дальнейшая судьба курса национальной валюты напрямую зависит от политической ситуации внутри страны.