Украинцев и белорусов признают носителями русского языка
Гражданам Беларуси и Украины отныне не придется проходить собеседование для получения статуса носителей русского языка.
Соответствующий проект поправок одобрило Правительство России на заседании 17 октября.
Согласно документу, гражданам указанных стран, свободно владеющим русским языком, достаточно будет подать соответствующее заявление. Порядок подачи документов будет определен МВД России.
Согласно ч. 1 ст. 33 ФЗ «О гражданстве РФ», статус носителя может быть закреплен, если соискатель либо его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают либо проживали в России или на территориях, относившихся к Российской империи или СССР.
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