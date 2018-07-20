Украинского футболиста затравили за подражание Артему Дзюбе

Полузащитник юношеской сборной Украины по футболу Георгий Цитаишвили оказался в центре скандала из-за жеста российского форварда Артема Дзюбы, который он повторил, забив гол в ворота соперника.

Цитаишвили, забив гол, приставил руку к виску, тем самым скопировав воинское приветствие. За это на него ополчились многие украинцы.

Украинский журналист Константин Андриюк обрушился на юного спортсмена с критикой о том, что Дзюба не может быть идеалом украинского футболиста, а также усомнился в дальнейшей карьере Цитаишвили.

«Если Дзюба и есть идеал Цитаишвили, то мне даже как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее», - написал Андриюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Сам Цитаишвили, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что у него времени на подобную ерунду. Он также отметил, что людям важнее критиковать спортсменов, чем радоваться их победам, сообщает Ura.ru.