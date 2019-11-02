Украинский политолог грезит взорвать российские АЭС

Украине необходимо создать ракеты, которые будут способны ударить по российским АЭС, заявил в чате издания «Главред» украинский политолог Тарас Загородний.

Он отметил, что Киев должен сократить свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей, а также не бояться создавать вооружение и строить ракеты, в том числе дальностью 2,5 тысячи км.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — заявил Загородний.

Как пишут «Известия», украинские деятели уже не раз призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.

Так, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с «динамитом и камушками», которые точно долетят до Москвы.