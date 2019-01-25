Украинский депутат втоптал в грязь российскую журналистку

Депутат Верховной рады Борислав Береза толкнул и оскорбил журналистку из России Ольгу Скабееву в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это произошло, когда она брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

Журналистка пыталась узнать у нее об удерживаемых Киевом россиянах. В этот момент ее толкнул депутат Рады и загородил собой Геращенко.

На просьбу Скабеевой прокомментировать свои действия депутат ответил, что не считает ее журналисткой, после чего несколько раз оскорбил россиянку и потребовал вернуть Крыму Украине.

За журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывает «Российская газета». Он потребовал от депутата извиниться за оскорбление представителя СМИ.

«Если он не извинится, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» - заявил политик.

Это не первый случай такого отношения украинских делегатов к российским журналистам. В 2018 году украинцы сорвали интервью Скабеевой в ПАСЕ. В июне журналисты из Киева оскорбили российского корреспондента в Дании.

* Фотография из социальных сетей