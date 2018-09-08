Пограничники Украины госпитализированы из-за выбросов химикатов в Крыму

Пятеро сотрудников Госпогранслужбы Украины госпитализировали из-за плохого самочувствия, вызванного загрязнением воздуха в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Слободян.

По его словам, сотрудники направлены в больницу Одессы. Всего на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник, однако помощь медикам понадобилась пятерым из них, пишет РБК.

Он отметил, что в Херсонскую область из Одесской прибыли медики для помощи в обследовании местных жителей и несущих службу рядом с Крымом пограничников.

Ранее сообщалось, что 24 августа на заводе «Титан» под Армянском произошел выброс химических веществ. Из города в санатории Крыма были эвакуированы дети.