Пограничники Украины госпитализированы из-за выбросов химикатов в Крыму
Пятеро сотрудников Госпогранслужбы Украины госпитализировали из-за плохого самочувствия, вызванного загрязнением воздуха в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Слободян.
По его словам, сотрудники направлены в больницу Одессы. Всего на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник, однако помощь медикам понадобилась пятерым из них, пишет РБК.
Он отметил, что в Херсонскую область из Одесской прибыли медики для помощи в обследовании местных жителей и несущих службу рядом с Крымом пограничников.
Ранее сообщалось, что 24 августа на заводе «Титан» под Армянском произошел выброс химических веществ. Из города в санатории Крыма были эвакуированы дети.
Следующая новость В Москве начались торжества в честь 871-летия города
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии