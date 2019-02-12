Украинских моряков повысили в звании за «керченский инцидент»

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании двоих моряков, участвующих в «керченской провокации». После инцидента в Керченском проливе им пришлось отсидеть в российской тюрьме.

Речь идет о моряках Владиславе Костышине и Богдане Головаше. Украинские власти полагают, что лейтенантские звания минимизируют ущерб от неприятностей, последовавших после задержания в Керчи.

Как пишет портал «Слово и Дело», власти Украины стремились, чтобы в ходе провокации были серьезные жертвы. Планы Киева сорвались, а участники операции были задержаны.

Ранее похожая ситуация разыгралась с офицером ВСУ Надеждой Савченко, которая, отсидев в российском СИЗО, получила орден «За мужество» и стала героем Украины. Весной 2018 года ее задержали в здании Верховной рады и обвинили в попытке госпереворота.