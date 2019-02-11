Украинские зенитчики случайно спалили свой склад с оружием

Трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса по своему военнному складу в Краматорске. В результате была уничтожена часть оружия и боеприпасов.

Об инциденте рассказал официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, украинцы «перебрали со спиртным» и по неосторожности произвели выстрел. Он спровоцировал пожар на хранилище с оружием.

Огонь уничтожил часть боеприпасов и оружия. Украинское командование также решило списать на зенитчиков разграбленное ранее имущество с этого склада, уточняет портал «Слово и Дело».

Ранее сообщалось, что четверо украинских солдат в состоянии алкогольного опьянения подорвались на гранате вблизи линии разграничения в Донбассе. В результате двое военных погибли, еще двое получили травмы разной степени тяжести.