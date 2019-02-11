Читай-город






Читай-город

Украинские зенитчики случайно спалили свой склад с оружием

Украинские зенитчики случайно спалили свой склад с оружием

Трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса по своему военнному складу в Краматорске. В результате была уничтожена часть оружия и боеприпасов.

Об инциденте рассказал официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, украинцы «перебрали со спиртным» и по неосторожности произвели выстрел. Он спровоцировал пожар на хранилище с оружием.

Огонь уничтожил часть боеприпасов и оружия. Украинское командование также решило списать на зенитчиков разграбленное ранее имущество с этого склада, уточняет портал «Слово и Дело».

Ранее сообщалось, что четверо украинских солдат в состоянии алкогольного опьянения подорвались на гранате вблизи линии разграничения в Донбассе. В результате двое военных погибли, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Совфед изменит правила отбора в сенаторы после дела Арашуковых

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО