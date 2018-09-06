Украинские военные получат при обращении приставку «пан»

В Верховной Раде Украины проголосовали за изменение воинского приветствия «Слава Украине!», а также среди украинских военных планируется закрепить обращение «пан».

Отныне начальника или старшего по званию планируется приветствовать лозунгом «Слава Украине!». В ответ же будет звучать «Героям слава!».

Также в военном уставе останется обращение «товарищ», отмечает «Народные новости».