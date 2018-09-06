Украинские военные получат при обращении приставку «пан»
В Верховной Раде Украины проголосовали за изменение воинского приветствия «Слава Украине!», а также среди украинских военных планируется закрепить обращение «пан».
Отныне начальника или старшего по званию планируется приветствовать лозунгом «Слава Украине!». В ответ же будет звучать «Героям слава!».
Также в военном уставе останется обращение «товарищ», отмечает «Народные новости».
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