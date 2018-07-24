Украинские военные в Донбассе готовят «голодный бунт»
Украинские военные в Донбассе готовы устроить властям «голодный бунт» из-за задержек по заработной плате, рассказал начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
По его словам, возможные массовые волнения в рядах солдат Киев готов подавлять силовым путем.
Безсонов также отметил, что денежное довольствие военнослужащим будет выплачиваться с двухмесячным опозданием в связи с «тяжелым социально-экономическим положением в стране».
Для предотвращения возможных волнений среди военнослужащих, будут созданы дополнительные патрули подавления «массовых акций неповиновения», сообщает Ura.ru.
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