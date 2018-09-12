Украинские учебники с российским флагом вызвали скандал
Новый скандал на Украине возник после того как учебники по русскому языку в школах страны вышли с изображением российского флага и двуглавым орлом.
Детская писательница Лариса Ницой предложила уволить министра образования Украины Лилию Гриневич.
Также она назвала чиновницу «кремлевской консервой».
Лариса Ницой намерена обратиться в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру страны, чтобы те проверили министерство образования на лояльность, передает «URA».
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