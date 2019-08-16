Украинские моряки оспорили арест в Мосгорсуде безрезультатно

Продление ареста украинским морякам признано законным. Соответствующее решение принял Московский городской суд по апелляциям их адвокатов.

Заседание шло в закрытом режиме. Сначала суд рассмотрел апелляции шести моряков, а затем еще 12. Все жалобы оставили без удовлетворения, а решения – без изменения.

Как сообщает телеканал «360», после объявления решения адвокаты спросили моряков, есть ли у них какие-то просьбы. Те попросили, чтобы родные написали, «что у них там нового по быту».

Напомним, в ноябре 2018 года в Керченском проливе задержали три украинских корабля и 24 моряков. Они находятся в российском СИЗО. В июле Лефортовский суд продлил арест морякам на три месяца.