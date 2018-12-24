Украинские бойцы разнесли в пух и прах пансионат рядом с Крымом

Украинские военные разгромили пансионат, расположенный на границе с Крымом. Бойцы заселились туда под предлогом военного положения.

Директор пострадавшей базы сообщил, что 30 ноября в пансионат пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ. Они объяснили, что будут жить на базе из-за введения военного положения. По словам бойцов, соответствующее распоряжение дало командование.

Директор указал, что из номеров исчезли два новых плазменных телевизора, разбито витражное стекло в холле, в номерах разбросаны бутылки из-под алкоголя. Сами военные никак не прокомментировали случившееся.

«На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна», - рассказал директор базы отдыха.

Заявление в полицию не дало никаких результатов: уголовное дело быстро закрыли, мер предпринято не было, пишет РИА Новости.

Напомним, военное положение на Украине ввели в конце ноября после инцидента в Керченском проливе. Тогда российские пограничники задержали украинских моряков, вторгшихся в территориальные воды России.