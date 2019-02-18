Украинские беспилотники сбросили бомбы на Донецк

Украинские беспилотники сбросили бомбы на Донецк

Рядом с гостиницами, где проживают представители миссии ОБСЕ в Донецке, произошли три взрыва. Силовики ДНР обвиняют в атаке украинские беспилотники.

По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, никто в результате взрывов не пострадал. Он сообщил РБК о двух взрывах.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали о трех взрывах. По данным его представителей, взорвались самодельные снаряды, обернутые в фольгу.

Взрывы произошли около местного техинститута, спорткомплекса «Шахтер» и отеля Park Inn, где живут представители миссии ОБСЕ. Поблизости расположены учреждения руководителей ДНР.

Конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в результате госпереворота, и образовали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию. С апреля 2018 года она носит название операции объединенных сил.

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Теги:
Места: ДНР
События: взрыв
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