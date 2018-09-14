Украинская и российская церковь не поделили власть и полномочия
Украинский архиепископ Тельмиский Иов (Геча) заявил, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию украинской и любой другой церкви, так как это является прерогативой Константинопольского патриархата.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх в рамках подготовки автокефалии УПЦ назначил в Киев двух своих экзархов. Сегодня они прибыли на Украину. Священный синод РПЦ выразил протест против данных действий.
Архиепископ Иов добавил, что угрозы Московского патриархата разорвать общение с Константинополем являются ничтожными.
Он добавил, что сама проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси, передает «Федерал Пресс».
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