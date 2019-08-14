В США суд дал 20 лет украинке за съёмки детского порно

Украинка Алена Каличенко получила в США 20 лет за сексуальную эксплуатацию ребенка и содействие в изготовлении детской порнографии.

«Гражданка Украины Алена Каличенко ранее сегодня (во вторник - прим. ТАСС) в федеральном суде центральной части Айслипа была приговорена к 20 годам тюремного заключения после того, как в апреле 2016 года признала себя виновной в сговоре с целью сексуальной эксплуатации ребенка, в сексуальной эксплуатации ребенка и в производстве детской порнографии для ее доставки в Соединенные Штаты», ― говорится в официальном сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Как уточнили в прокуратуре, Калиниченко в период с апреля по ноябрь 2012 года записала 46 порнографических видеороликов с участием двухлетней девочки.

За работу женщина получила несколько тысяч долларов от заказчика Джозефа Валерио, которому суд назначил 60 лет тюремного срока.