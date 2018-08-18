На Украине запретили российский глицин
На Украине запретили хранить и применять свыше 40 препаратов российского производства. Соответствующие данные были опубликованы Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Украины.
Причиной запрета стало нарушение норм украинского законодательства. Аптеки, получившие лекарства, обязали вернуть препараты производителям или уничтожить.
Под запрет попали глицин, панавир, ретиноевая мазь и другие российские лекарства, сообщает РИА Новости. Запрет коснулся некоторых препаратов украинского, венгерского, польского и немецкого производства.
Ранее на Украине предложили запретить пассажирское сообщение с Россией для обеспечения безопасности граждан страны.
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