На Украине вышла книга для детей с российским Крымом
На Украине вышла книга для детей, где на одной из иллюстраций Крым помечен как российская территория.
Когда это было обнаружено, вышедшие в тираж экземпляры решили изъять из продажи.
Написанное Еленой Костенко пособие называется «Растительный мир». Издательство «Ранок», которое выпустило книгу, объяснило произошедшее ошибкой дизайнера.
Отмечается, что после того как книгу отредактируют, ее вернут на полки магазинов, сообщает «360».
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