На Украине внепланово проверяют популярный медиахолдинг

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал проверку пяти региональных телекомпаний, работающих под началом телеканала «112. Украина».

«Первого августа Национальный совет решил назначить внеплановые проверки компаниям ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". Решения приняты на основании мониторинга от 19 июля», — сообщается на официальном сайте Национального совета.

Из сообщения также следует, что претензии указанным компаниям предъявили по части несоблюдения условий лицензии, относящихся к программной концепции вещания.

«В лицензии предусмотрено 2,5 часа в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 минут в сутки), развлекательных и музыкальных (3,5 часа в сутки), детских (30 минут в сутки) передач и фильмопоказ... на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи по 22 часа 50 минут 17 секунд в сутки», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По результатам назначенных проверок Национальный совет примет решение о дальнейших процессуальных действиях, если такие потребуются.