Украине удалось перехватить данные российских спутников

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что спецслужбам страны удалось перехватить данные российских спутников, что свидетельствует о «сильной школе», связанной с данными технологиями.

Он отметил, что благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, компьютерной расшифровке и спутниковым технологиям, Киеву удалось подтянуть резервы и встретить врага во время одного из столкновений в Донбассе.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков пояснил, что на Украине с советских времён остались специалисты, которые участвовали в спутниковых проектах, которые знают коды доступа к нашим спутникам. Поэтому, вполне возможно, к каким-то старым спутникам они могли получить доступ, отмечает «НСН».

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